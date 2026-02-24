Bébés lecteurs Médiathèque de Tilh Tilh

Bébés lecteurs

Médiathèque de Tilh 57 avenue de la Poste Tilh Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

Histoires, comptines et jeux de doigts : des séances pour les tout-petits.

Gratuit, sur réservation

Histoires, comptines et jeux de doigts : des séances pour les tout-petits.

Gratuit, sur réservation .

Médiathèque de Tilh 57 avenue de la Poste Tilh 40360 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 89 31 15 biblio.tilh@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bébés lecteurs

Stories, rhymes and fingerplays: sessions for toddlers.

Free, on reservation

L’événement Bébés lecteurs Tilh a été mis à jour le 2026-02-20 par OT Pays d’Orthe et Arrigans