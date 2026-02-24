Rendez-vous des lecteurs Médiathèque de Tilh Tilh
Rendez-vous des lecteurs Médiathèque de Tilh Tilh samedi 27 juin 2026.
Médiathèque de Tilh 57 avenue de la Poste Tilh Landes
Gratuit
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
2026-06-27
Partagez les délices littéraires… Échangez sur l’actualité littéraire et partagez vos coups de cœur !
Gratuit, réservation conseillée
Médiathèque de Tilh 57 avenue de la Poste Tilh 40360 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 89 31 15 biblio.tilh@orange.fr
English : Rendez-vous des lecteurs
Share literary delights… Discuss the latest literary news and share your favorites!
Free, reservation recommended
