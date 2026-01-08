Bébés lecteurs Route de la Plage Vielle-Saint-Girons

Bébés lecteurs

Route de la Plage Médiathèque Vielle-Saint-Girons Landes

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

Venez partager avec votre enfant des moments de complicité.

Contes, comptines, historiettes et autres fabulettes, jeux de doigts…pour petites z’oreilles de 0 à 3 ans.

à partager en famille ou avec sa nounou.

Informations au 05 58 47 94 62. .

+33 5 58 47 94 62

