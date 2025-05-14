A Vielle-Saint-Girons, circuit des Bareuyes Vielle-Saint-Girons Landes

vendredi 1 août 2025.

A pieds Difficulté moyenne

40560 Vielle-Saint-Girons Landes Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 10900.0

Circuit mêlant à la fois sport et découverte de la forêt landaise à travers des paysages escarpés. Stationnement sur le parking des Bareuyes. Départ depuis l’aire d’animation.

Circuit mixing both sport and discovery of the Landes forest through steep landscapes. Parking on the Bareuyes car park. Departure from the animation area.

Rundweg, der sowohl Sport als auch die Entdeckung des Waldes der Landes durch steile Landschaften miteinander verbindet. Parken auf dem Parkplatz von Les Bareuyes. Start vom Animationsbereich aus.

Un circuito che unisce sport e scoperta della foresta delle Landes attraverso paesaggi scoscesi. Parcheggio nel parcheggio di Bareuyes. Partenza dall’area di animazione.

Un sendero que combina deporte y descubrimiento del bosque de las Landas a través de paisajes escarpados. Aparcamiento en el parking de Bareuyes. Salida desde la zona de animación.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-14 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine