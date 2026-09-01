Informations pratiques

Béceleuf

Béceleuf en fête

Stade Béceleuf Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 19:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Organisé par l’Inter-associations de Béceleuf. Groupe Magnolia puis DJ Sirene, buvette et restauration sur place. .

Stade Béceleuf 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

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English : Béceleuf en fête

L’événement Béceleuf en fête Béceleuf a été mis à jour le 2026-08-12 par CC Val de Gâtine