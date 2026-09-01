AGENDA · Béceleuf
Béceleuf en fête Béceleuf
samedi 12 septembre 2026 · Béceleuf
Informations pratiques
Béceleuf
Béceleuf en fête
Stade Béceleuf Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 19:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Organisé par l’Inter-associations de Béceleuf. Groupe Magnolia puis DJ Sirene, buvette et restauration sur place. .
Stade Béceleuf 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
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English : Béceleuf en fête
L’événement Béceleuf en fête Béceleuf a été mis à jour le 2026-08-12 par CC Val de Gâtine