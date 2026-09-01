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AGENDA · Béceleuf

Béceleuf en fête Béceleuf

samedi 12 septembre 2026 · Béceleuf

Béceleuf en fête Béceleuf

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Stade
Ville
79160 Béceleuf
Département
Deux-Sèvres
Tarif

Béceleuf

Béceleuf en fête

Stade Béceleuf Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 19:00:00
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

Organisé par l’Inter-associations de Béceleuf. Groupe Magnolia puis DJ Sirene, buvette et restauration sur place.   .

Stade Béceleuf 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine  

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English : Béceleuf en fête

L’événement Béceleuf en fête Béceleuf a été mis à jour le 2026-08-12 par CC Val de Gâtine