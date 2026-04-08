Landeleau

Bec’h d’ar billig!

Presbital Kozh Landeleau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

A chacun d’apporter ses boissons ou de quoi garnir ses crêpes, Oaled Landelo fournit la pâte et les billig. La soirée st ouverte aux bretonnants de toutes générations, apprenants ou confirmés et à ceux qui souhaitent découvrir ou entendre parler breton. .

Presbital Kozh Landeleau 29530 Finistère Bretagne +33 7 82 78 24 37

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English : Bec’h d’ar billig!

L’événement Bec’h d’ar billig! Landeleau a été mis à jour le 2026-04-04 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou