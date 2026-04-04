Stage d’improvisation théâtrale Landeleau
Stage d’improvisation théâtrale Landeleau samedi 13 juin 2026.
Landeleau
Stage d’improvisation théâtrale
Pénity Saint Laurent Théâtre Puzzle Landeleau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:00:00
fin : 2026-06-13 18:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Stage d’improvisation théâtrale à Landeleau le 13 juin de 14h à 18h
L’improvisation ça ne s’improvise pas! Venez découvrir les techniques de l’improvisateur dans une ambiance ludique et bienveillante.
> Tarif 25€
> téléphone: 09 53 51 59 21 ou 06 71 00 46 74 .
Pénity Saint Laurent Théâtre Puzzle Landeleau 29530 Finistère Bretagne +33 2 53 51 59 21
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English : Stage d’improvisation théâtrale
L’événement Stage d’improvisation théâtrale Landeleau a été mis à jour le 2026-04-04 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou
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