Landeleau

Stage d’improvisation théâtrale

Pénity Saint Laurent Théâtre Puzzle Landeleau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-13 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Stage d’improvisation théâtrale à Landeleau le 13 juin de 14h à 18h

L’improvisation ça ne s’improvise pas! Venez découvrir les techniques de l’improvisateur dans une ambiance ludique et bienveillante.

> Tarif 25€

> téléphone: 09 53 51 59 21 ou 06 71 00 46 74 .

Pénity Saint Laurent Théâtre Puzzle Landeleau 29530 Finistère Bretagne +33 2 53 51 59 21

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English : Stage d’improvisation théâtrale

L’événement Stage d’improvisation théâtrale Landeleau a été mis à jour le 2026-04-04 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou