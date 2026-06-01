Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Brocante Landeleau

Brocante Landeleau dimanche 14 juin 2026.

Adresse : Place de l'église

Ville : 29530 Landeleau

Département : Finistère

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Tarif :

Landeleau

Brocante

Place de l’église Landeleau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-14

Brocante à Landeleau, place de l’Eglise, organisée par l’association Landeleau intiatives le dimanche 14 juin 2026

> place de l’église 8h 18h
> entrée gratuite
> 1€ le mètre (location de table)
> 5€ l’emplacement
> inscription s et renseignements au 06 08 98 75 76   .

Place de l’église Landeleau 29530 Finistère Bretagne +33 6 08 98 75 76 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Brocante Landeleau a été mis à jour le 2026-06-02 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou

À voir aussi à Landeleau (Finistère)