Brocante Landeleau
Brocante Landeleau dimanche 14 juin 2026.
Landeleau
Brocante
Place de l’église Landeleau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Brocante à Landeleau, place de l’Eglise, organisée par l’association Landeleau intiatives le dimanche 14 juin 2026
> place de l’église 8h 18h
> entrée gratuite
> 1€ le mètre (location de table)
> 5€ l’emplacement
> inscription s et renseignements au 06 08 98 75 76 .
Place de l’église Landeleau 29530 Finistère Bretagne +33 6 08 98 75 76
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English :
L’événement Brocante Landeleau a été mis à jour le 2026-06-02 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou
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