Landeleau

Brocante

Place de l’église Landeleau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Brocante à Landeleau, place de l’Eglise, organisée par l’association Landeleau intiatives le dimanche 14 juin 2026

> place de l’église 8h 18h

> entrée gratuite

> 1€ le mètre (location de table)

> 5€ l’emplacement

> inscription s et renseignements au 06 08 98 75 76 .

Place de l’église Landeleau 29530 Finistère Bretagne +33 6 08 98 75 76

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English :

L’événement Brocante Landeleau a été mis à jour le 2026-06-02 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou