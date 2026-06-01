Stage de vannerie Landeleau
Stage de vannerie Landeleau samedi 6 juin 2026.
Landeleau
Stage de vannerie
Presbital Kozh Landeleau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Stage de vannerie les samedi 6 juin à 13h30 au Presbital Kozh de Landeleau, organisé par Oaled Landelo
1 après-midis pour apprendre à faire des paniers en osier en breton: utiliser l’iris tressée en vannerie
OUVERT A TOUS
> prix libre
Réserver par email à oaled-landelo@orange.fr ou par téléphone au 07 82 78 24 37 02 98 93 93 08 .
Presbital Kozh Landeleau 29530 Finistère Bretagne +33 2 98 93 93 08
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English :
L’événement Stage de vannerie Landeleau a été mis à jour le 2026-05-29 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou
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