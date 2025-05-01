Le Groupe Delcourt sera de nouveau présent à Paris Plages du 16 juillet au 16 août, tous les jours de 12h à 19h.

Au Bassin de la Villette, petits et grands pourront profiter d’un espace de lecture de bandes dessinées et de mangas en accès libre. L’accès est gratuit, sans réservation préalable. Les enfants devront toutefois être accompagnés d’un parent ou d’un responsable.

Bédéthèque – Lectures Bande Dessinée et Manga

Du jeudi 16 juillet 2026 au dimanche 16 août 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 12h00 à 19h00

gratuit

Enfants

accompagnés d’un parent ou d’un responsable.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-16T15:00:00+02:00

fin : 2026-08-16T22:00:00+02:00

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