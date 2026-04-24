Beethoven, Sonates pour violon et pianoforte Musicales de Normandie Église Saint-Martin Vatteville-la-Rue

Vatteville-la-Rue

Beethoven, Sonates pour violon et pianoforte Musicales de Normandie

Église Saint-Martin Rue de l’Église Vatteville-la-Rue Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 16:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Stéphanie-Marie DEGAND (violon) et Daniel ISOIR (pianoforte)

Sonate Op. 12 n°1 en ré M Sonate Op. 12 n°2 en la M Sonate Op. 12 n°3 en mi bémol M Sonate Op. 24 n°5 en fa M Le printemps

Pour ce deuxième volet de leur intégrale des Sonates pour violon et pianoforte de Beethoven, Stéphanie-Marie Degand et Daniel Isoir ont choisi de revenir à la source. Les trois premières sonates de l’opus 12, composées en 1798 et 1799, sonates quasi-mozartiennes dans l’écriture, mais avec déjà cette recherche de contrastes dynamiques et émotionnels si caractéristiques de son art.

La dernière sonate, sans doute l’une des plus connues, a été sous-titrée après la mort du compositeur sonate Le Printemps en raison de l’impression d’allégresse printanière qui s’en dégage. Notons que le finale a été bâti sur un thème de La Clémence de Titus de Mozart, comme un hommage à son inspirateur. .

Église Saint-Martin Rue de l’Église Vatteville-la-Rue 76940 Seine-Maritime Normandie +33 7 61 24 70 41 contact.musicalesnormandie@gmail.com

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English : Beethoven, Sonates pour violon et pianoforte Musicales de Normandie

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