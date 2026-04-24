Découverte artisanale Vatteville-la-Rue
Découverte artisanale Vatteville-la-Rue samedi 20 juin 2026.
Vatteville-la-Rue
Découverte artisanale
1680 Route d’Aizier Vatteville-la-Rue Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-21 18:00:00
Date(s) :
2026-06-20 2026-06-21
Pour la 11ème édition, un évènement réunissant une vingtaine d’artisans créateurs se tiendra à Vatteville-la-Rue.
L’idée est de mettre en exergue la création artisanale et le savoir-faire français .
Dans un cadre champêtre , entre la Seine et la Forêt de Brotonne, les visiteurs pourront découvrir de nombreux artisans sélectionnés pour leur amour du travail bien fait, de leur créativité, et leur sens de l’éthique.
Les artisans se feront un plaisir de montrer et de partager avec les visiteurs l’amour de leur métier.
Possibilité de déjeuner sur place (réservation conseillée). .
1680 Route d’Aizier Vatteville-la-Rue 76940 Seine-Maritime Normandie fdelapeschardiere@sfr.f
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English : Découverte artisanale
L’événement Découverte artisanale Vatteville-la-Rue a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme
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