Vatteville-la-Rue

Découverte artisanale

1680 Route d’Aizier Vatteville-la-Rue Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 10:00:00

fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :

2026-06-20 2026-06-21

Pour la 11ème édition, un évènement réunissant une vingtaine d’artisans créateurs se tiendra à Vatteville-la-Rue.

L’idée est de mettre en exergue la création artisanale et le savoir-faire français .

Dans un cadre champêtre , entre la Seine et la Forêt de Brotonne, les visiteurs pourront découvrir de nombreux artisans sélectionnés pour leur amour du travail bien fait, de leur créativité, et leur sens de l’éthique.

Les artisans se feront un plaisir de montrer et de partager avec les visiteurs l’amour de leur métier.

Possibilité de déjeuner sur place (réservation conseillée). .

1680 Route d’Aizier Vatteville-la-Rue 76940 Seine-Maritime Normandie fdelapeschardiere@sfr.f

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English : Découverte artisanale

L’événement Découverte artisanale Vatteville-la-Rue a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme