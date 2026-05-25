Bégadan

Bégadan en Fête

Bégadan Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-19

L’office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe

Bégadan en fête, c’est 3 jours de festivités

Vendredi Loto à 20h30.

Samedi concours de pétanque à 9h et 14h ; repas en soirée.

Dimanche concours de pétanque à 14h ; concert gratuit en plein air à 16h avec By Band ; marché nocturne à partir de 19h30 avec animation musicale assurée par Romain Durandet ; feu d’artifices à 23h.

Structure gonflable pour les enfants tout le week-end. .

Bégadan 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 41 50 15

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English : Bégadan en Fête

L’événement Bégadan en Fête Bégadan a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Médoc-Vignoble