Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Bégadan en Fête Bégadan

Bégadan en Fête Bégadan

Bégadan en Fête Bégadan vendredi 19 juin 2026.

Ville : 33340 Bégadan

Département : Gironde

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Bégadan

Bégadan en Fête

Bégadan Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-19

L’office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe
Bégadan en fête, c’est 3 jours de festivités
Vendredi Loto à 20h30.
Samedi concours de pétanque à 9h et 14h ; repas en soirée.
Dimanche concours de pétanque à 14h ; concert gratuit en plein air à 16h avec By Band ; marché nocturne à partir de 19h30 avec animation musicale assurée par Romain Durandet ; feu d’artifices à 23h.
Structure gonflable pour les enfants tout le week-end.   .

Bégadan 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 41 50 15 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bégadan en Fête

L’événement Bégadan en Fête Bégadan a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Médoc-Vignoble

À voir aussi à Bégadan (Gironde)