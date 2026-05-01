Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Rencontre vin et littérature Château Vieux Robin Bégadan

Rencontre vin et littérature Château Vieux Robin Bégadan

Rencontre vin et littérature Château Vieux Robin Bégadan samedi 30 mai 2026.

Lieu : Château Vieux Robin

Adresse : 3 Route des Anguilleys

Ville : 33340 Bégadan

Département : Gironde

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Bégadan

Rencontre vin et littérature

Château Vieux Robin 3 Route des Anguilleys Bégadan Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :
2026-05-30

L’Office de tourisme Médoc Vignoble vous informe
Le Château Vieux Robin vous convie à un RV entre littérature et vins.
Venez rencontrer les écrivains du Médoc, profiter d’une dégustation et admirer une exposition de peintures.
Petite restauration sur place (food-truck).   .

Château Vieux Robin 3 Route des Anguilleys Bégadan 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 41 50 64 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rencontre vin et littérature

L’événement Rencontre vin et littérature Bégadan a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Médoc-Vignoble

À voir aussi à Bégadan (Gironde)