Rencontre vin et littérature Château Vieux Robin Bégadan
Rencontre vin et littérature Château Vieux Robin Bégadan samedi 30 mai 2026.
Bégadan
Rencontre vin et littérature
Château Vieux Robin 3 Route des Anguilleys Bégadan Gironde
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00
Date(s) :
2026-05-30
L’Office de tourisme Médoc Vignoble vous informe
Le Château Vieux Robin vous convie à un RV entre littérature et vins.
Venez rencontrer les écrivains du Médoc, profiter d’une dégustation et admirer une exposition de peintures.
Petite restauration sur place (food-truck). .
Château Vieux Robin 3 Route des Anguilleys Bégadan 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 41 50 64
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English : Rencontre vin et littérature
L’événement Rencontre vin et littérature Bégadan a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Médoc-Vignoble