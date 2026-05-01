Rencontre vin et littérature Château Vieux Robin Bégadan

Bégadan

Rencontre vin et littérature

Château Vieux Robin 3 Route des Anguilleys Bégadan Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-30

L’Office de tourisme Médoc Vignoble vous informe

Le Château Vieux Robin vous convie à un RV entre littérature et vins.

Venez rencontrer les écrivains du Médoc, profiter d’une dégustation et admirer une exposition de peintures.

Petite restauration sur place (food-truck). .

Château Vieux Robin 3 Route des Anguilleys Bégadan 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 41 50 64

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English : Rencontre vin et littérature

L’événement Rencontre vin et littérature Bégadan a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Médoc-Vignoble