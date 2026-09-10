Bell’ en jeux, Bibliothèque Bellangerais, Rennes
mercredi 18 novembre 2026 · Bibliothèque Bellangerais · Rennes
Informations pratiques
Bell’ en jeux Mercredi 18 novembre, 15h00 Bibliothèque Bellangerais Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-18T15:00:00+01:00 – 2026-11-18T17:30:00+01:00
Fin : 2026-11-18T15:00:00+01:00 – 2026-11-18T17:30:00+01:00
Vous aimez jouer ? Notre maître du jeu a fait une sélection de jeux de société et vidéo, venez les tester entre amis et/ou en famille !
Au programme : convivialité, partage et découverte. Le 18 novembre : sélection de jeux de société frissonnants pour le mois thématique sur la bibliomancie.
Tout public à partir de 8 ans.
Bibliothèque Bellangerais 5bis, rue du Morbihan Rennes 35700 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne
Jeux de société et jeux vidéos Jeux société jeux vidéos
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