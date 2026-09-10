Bell’ en jeux, Bibliothèque Bellangerais, Rennes

Informations pratiques

Bell’ en jeux Mercredi 18 novembre, 15h00 Bibliothèque Bellangerais Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-18T15:00:00+01:00 – 2026-11-18T17:30:00+01:00

Fin : 2026-11-18T15:00:00+01:00 – 2026-11-18T17:30:00+01:00

Vous aimez jouer ? Notre maître du jeu a fait une sélection de jeux de société et vidéo, venez les tester entre amis et/ou en famille !

Au programme : convivialité, partage et découverte. Le 18 novembre : sélection de jeux de société frissonnants pour le mois thématique sur la bibliomancie.

Tout public à partir de 8 ans.

Bibliothèque Bellangerais 5bis, rue du Morbihan Rennes 35700 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne

Jeux de société et jeux vidéos Jeux société jeux vidéos