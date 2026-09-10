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Bell’ en jeux, Bibliothèque Bellangerais, Rennes

mercredi 18 novembre 2026 · Bibliothèque Bellangerais · Rennes

Bell’ en jeux, Bibliothèque Bellangerais, Rennes

Informations pratiques

Début
mercredi 18 novembre 2026
Fin
mercredi 18 novembre 2026
Lieu
Bibliothèque Bellangerais
Adresse
5bis, rue du Morbihan
Ville
35700 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Bell’ en jeux Mercredi 18 novembre, 15h00 Bibliothèque Bellangerais Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-18T15:00:00+01:00 – 2026-11-18T17:30:00+01:00
Fin : 2026-11-18T15:00:00+01:00 – 2026-11-18T17:30:00+01:00

Vous aimez jouer ? Notre maître du jeu a fait une sélection de jeux de société et vidéo, venez les tester entre amis et/ou en famille !
Au programme : convivialité, partage et découverte. Le 18 novembre : sélection de jeux de société frissonnants pour le mois thématique sur la bibliomancie.
Tout public à partir de 8 ans.

Bibliothèque Bellangerais 5bis, rue du Morbihan Rennes 35700 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne
Jeux de société et jeux vidéos Jeux société jeux vidéos

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