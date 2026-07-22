Bélus en fêtes Bélus
vendredi 7 août 2026 · Bélus
Informations pratiques
Bélus
Bélus en fêtes
Bélus Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-10
Date(s) :
2026-08-07
Bélus en fêtes du 8 juillet au 31 août. Venez profiter de nombreuses animations. Au programme course pédestre, repas moules frites et anguillade, bals, ,spectacle de cirque,beer-pong, foot, feu d’artifice…
Bélus en fêtes du 7 au 10 août. Venez profiter de nombreuses animations.
Vendredi
– 19h Course de 6.9 et 9.7 km Marche de 5.4 km et course enfant
– 20h Arrivée du char des mayés et du CJB, remise des clés
– 20h30 Repas Moule Frite
– 23h: Podium
Samedi
– 14h Concours de pétanque
-15h: Activités enfants
– 20h Anguillade animée par los Bombanceros (sur réservation)
– 22h30 Podium
Dimanche
– 11h Messe en musique animée par la Clique et Harmonie d’Aspremont
– 12h Apéritif en musique
– 15h Football au city
– 18h Pelote
– 20h Repas assiette combinée
– 23h Soirée Bodega
Lundi
– 9h Ball-trap
– 16h Beer Pong
– 20h Food Truck La Gamelle
-21h30 Concert Olivier Jacq
– 23h Feu d’artifices
– 00h Soirée Bodega .
Bélus 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 38 93 comitedesfetes.belus@hotmail.com
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English : Bélus en fêtes
Bélus Festival from July 8 to August 31. Come enjoy a wide variety of activities. On the program: a fun run, mussels and fries and eel dishes, dances, a circus show, beer pong, soccer, fireworks…
L’événement Bélus en fêtes Bélus a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Pays d’Orthe et Arrigans
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