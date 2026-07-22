Informations pratiques

Bélus

Bélus en fêtes

Bélus Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-10

Date(s) :

2026-08-07

Bélus en fêtes du 8 juillet au 31 août. Venez profiter de nombreuses animations. Au programme course pédestre, repas moules frites et anguillade, bals, ,spectacle de cirque,beer-pong, foot, feu d’artifice…

Bélus en fêtes du 7 au 10 août. Venez profiter de nombreuses animations.

Vendredi

– 19h Course de 6.9 et 9.7 km Marche de 5.4 km et course enfant

– 20h Arrivée du char des mayés et du CJB, remise des clés

– 20h30 Repas Moule Frite

– 23h: Podium

Samedi

– 14h Concours de pétanque

-15h: Activités enfants

– 20h Anguillade animée par los Bombanceros (sur réservation)

– 22h30 Podium

Dimanche

– 11h Messe en musique animée par la Clique et Harmonie d’Aspremont

– 12h Apéritif en musique

– 15h Football au city

– 18h Pelote

– 20h Repas assiette combinée

– 23h Soirée Bodega

Lundi

– 9h Ball-trap

– 16h Beer Pong

– 20h Food Truck La Gamelle

-21h30 Concert Olivier Jacq

– 23h Feu d’artifices

– 00h Soirée Bodega .

Bélus 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 38 93 comitedesfetes.belus@hotmail.com

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English : Bélus en fêtes

Bélus Festival from July 8 to August 31. Come enjoy a wide variety of activities. On the program: a fun run, mussels and fries and eel dishes, dances, a circus show, beer pong, soccer, fireworks…

L’événement Bélus en fêtes Bélus a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Pays d’Orthe et Arrigans