Yoga en plein air Bélus
lundi 24 août 2026 · Bélus
Informations pratiques
Bélus
Yoga en plein air
Camping La comtesse Bélus Landes
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24
fin : 2026-08-31
Date(s) :
2026-08-24
Chandra Yogi vous propose des cours de yoga au camping la Comtesse, le jeudi de 10h15 à 11h15 . Offrez-vous un moment pour souffler et retrouver votre vitalité. Amenez votre tapis, un coussin et un plaid! En cas de mauvais temps le cours se fera en salle.
Chandra Yogi vous propose des cours de yoga au camping la Comtesse, le jeudi de 10h15 à 11h15 . Offrez-vous un moment pour souffler et retrouver votre vitalité. Amenez votre tapis, un coussin et un plaid! En cas de mauvais temps le cours se fera en salle. .
Camping La comtesse Bélus 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 80 61 64 42
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English : Yoga en plein air
Chandra Yogi offers yoga classes at La Comtesse Campground on Thursdays from 10:15 %E0 to 11:15. Treat yourself to a moment to relax and recharge. Bring your mat, a cushion, and a blanket! In case of bad weather, the class will be held indoors.
L’événement Yoga en plein air Bélus a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Pays d’Orthe et Arrigans
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