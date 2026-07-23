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Spectacle La grand-mère du petit chaperon rouge Bélus

samedi 3 octobre 2026 · Bélus

Spectacle La grand-mère du petit chaperon rouge Bélus

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
80 Route d'Autarribe
Ville
40300 Bélus
Département
Landes
Tarif
Gratuit

Bélus

Spectacle La grand-mère du petit chaperon rouge

80 Route d’Autarribe Bélus Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 16:00:00
fin : 2026-10-03

Date(s) :
2026-10-03

Un spectacle de marionnettes en plusieurs saynètes mêlant conte, poésie et humour.
De 2 à 10 ans
Par le Compagnie Cétô
Gratuit, sur réservation
Un spectacle de marionnettes en plusieurs saynètes mêlant conte, poésie et humour.
De 2 à 10 ans
Par le Compagnie Cétô
Gratuit, sur réservation   .

80 Route d’Autarribe Bélus 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 10 10 79  mediabelus@orange.fr

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English : Spectacle La grand-mère du petit chaperon rouge

A puppet show consisting of several acts that blend storytelling, poetry, and humor.
Ages 2–10
Presented by Compagnie Cétè
Free, by reservation

L’événement Spectacle La grand-mère du petit chaperon rouge Bélus a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Pays d’Orthe et Arrigans

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