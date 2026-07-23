Informations pratiques

Bélus

Spectacle La grand-mère du petit chaperon rouge

80 Route d’Autarribe Bélus Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 16:00:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Un spectacle de marionnettes en plusieurs saynètes mêlant conte, poésie et humour.

De 2 à 10 ans

Par le Compagnie Cétô

Gratuit, sur réservation

Un spectacle de marionnettes en plusieurs saynètes mêlant conte, poésie et humour.

De 2 à 10 ans

Par le Compagnie Cétô

Gratuit, sur réservation .

80 Route d’Autarribe Bélus 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 10 10 79 mediabelus@orange.fr

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English : Spectacle La grand-mère du petit chaperon rouge

A puppet show consisting of several acts that blend storytelling, poetry, and humor.

Ages 2–10

Presented by Compagnie Cétè

Free, by reservation

L’événement Spectacle La grand-mère du petit chaperon rouge Bélus a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Pays d’Orthe et Arrigans