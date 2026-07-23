Spectacle La grand-mère du petit chaperon rouge Bélus
samedi 3 octobre 2026 · Bélus
Informations pratiques
Bélus
Spectacle La grand-mère du petit chaperon rouge
80 Route d’Autarribe Bélus Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 16:00:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Un spectacle de marionnettes en plusieurs saynètes mêlant conte, poésie et humour.
De 2 à 10 ans
Par le Compagnie Cétô
Gratuit, sur réservation
Un spectacle de marionnettes en plusieurs saynètes mêlant conte, poésie et humour.
De 2 à 10 ans
Par le Compagnie Cétô
Gratuit, sur réservation .
80 Route d’Autarribe Bélus 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 10 10 79 mediabelus@orange.fr
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English : Spectacle La grand-mère du petit chaperon rouge
A puppet show consisting of several acts that blend storytelling, poetry, and humor.
Ages 2–10
Presented by Compagnie Cétè
Free, by reservation
L’événement Spectacle La grand-mère du petit chaperon rouge Bélus a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Pays d’Orthe et Arrigans
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