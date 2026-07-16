Exposition généalogie mode d’emploi Bélus
lundi 7 septembre 2026 · Bélus
Informations pratiques
Bélus
Exposition généalogie mode d’emploi
80 Route d’Autarribe Bélus Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-07
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-09-07
La généalogie est un loisir culturel auquel s’adonnent des centaines de milliers de personnes. Cette exposition vous propose à la fois, une véritable enquête policière, un puzzle géant et une collection où vous mettrez tout en œuvre pour retrouver vos ancêtres.
Gratuit
La généalogie est un loisir culturel auquel s’adonnent des centaines de milliers de personnes. Cette exposition vous propose à la fois, une véritable enquête policière, un puzzle géant et une collection où vous mettrez tout en œuvre pour retrouver vos ancêtres.
Gratuit, aux horaires d’ouverture de la médiathèque .
80 Route d’Autarribe Bélus 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 10 10 79 mediabelus@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition généalogie mode d’emploi
Genealogy is a cultural hobby enjoyed by hundreds of thousands of people. This exhibition offers you %E0 a real detective investigation, a giant puzzle, and a collection where you’ll do everything in your power to trace your ancestors.
Free
L’événement Exposition généalogie mode d’emploi Bélus a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Pays d’Orthe et Arrigans
À voir aussi à Bélus (Landes)
- Yoga en plein air Bélus 20 juillet 2026
- À la découverte de la Tradition Landaise Bélus 21 juillet 2026
- À la découverte de la Tradition Landaise Bélus 28 juillet 2026
- À la découverte de la Tradition Landaise Bélus 4 août 2026
- À la découverte de la Tradition Landaise Bélus 11 août 2026