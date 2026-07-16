Informations pratiques

Bélus

Exposition généalogie mode d’emploi

80 Route d’Autarribe Bélus Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-07

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-09-07

La généalogie est un loisir culturel auquel s’adonnent des centaines de milliers de personnes. Cette exposition vous propose à la fois, une véritable enquête policière, un puzzle géant et une collection où vous mettrez tout en œuvre pour retrouver vos ancêtres.

Gratuit

La généalogie est un loisir culturel auquel s’adonnent des centaines de milliers de personnes. Cette exposition vous propose à la fois, une véritable enquête policière, un puzzle géant et une collection où vous mettrez tout en œuvre pour retrouver vos ancêtres.

Gratuit, aux horaires d’ouverture de la médiathèque .

80 Route d’Autarribe Bélus 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 10 10 79 mediabelus@orange.fr

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English : Exposition généalogie mode d’emploi

Genealogy is a cultural hobby enjoyed by hundreds of thousands of people. This exhibition offers you %E0 a real detective investigation, a giant puzzle, and a collection where you’ll do everything in your power to trace your ancestors.

Free

L’événement Exposition généalogie mode d’emploi Bélus a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Pays d’Orthe et Arrigans