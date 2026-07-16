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AGENDA · Bélus

Petit moment philo Bélus

samedi 19 septembre 2026 · Bélus

Petit moment philo Bélus

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
17:45:00
Adresse
80 Route d'Autarribe
Ville
40300 Bélus
Département
Landes
Tarif
Gratuit

Bélus

Petit moment philo

80 Route d’Autarribe Bélus Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 17:45:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Venez échanger sur le thème : avons nous la maîtrise de nos paroles ?
Public ados-adultes
Gratuit, réservation conseillée
Venez échanger sur le thème : avons nous la maîtrise de nos paroles ?
Public ados-adultes
Gratuit, réservation conseillée   .

80 Route d’Autarribe Bélus 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 10 10 79  mediabelus@orange.fr

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English : Petit moment philo

Come discuss the topic: Do we have control over our words?
For teens and adults
Free, reservations recommended

L’événement Petit moment philo Bélus a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Pays d’Orthe et Arrigans

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