Petit moment philo Bélus
samedi 19 septembre 2026 · Bélus
Informations pratiques
Bélus
Petit moment philo
80 Route d’Autarribe Bélus Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 17:45:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Venez échanger sur le thème : avons nous la maîtrise de nos paroles ?
Public ados-adultes
Gratuit, réservation conseillée
Venez échanger sur le thème : avons nous la maîtrise de nos paroles ?
Public ados-adultes
Gratuit, réservation conseillée .
80 Route d’Autarribe Bélus 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 10 10 79 mediabelus@orange.fr
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English : Petit moment philo
Come discuss the topic: Do we have control over our words?
For teens and adults
Free, reservations recommended
L’événement Petit moment philo Bélus a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Pays d’Orthe et Arrigans
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