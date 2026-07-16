Informations pratiques

Bélus

Petit moment philo

80 Route d’Autarribe Bélus Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 17:45:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Venez échanger sur le thème : avons nous la maîtrise de nos paroles ?

Public ados-adultes

Gratuit, réservation conseillée

Venez échanger sur le thème : avons nous la maîtrise de nos paroles ?

Public ados-adultes

Gratuit, réservation conseillée .

80 Route d’Autarribe Bélus 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 10 10 79 mediabelus@orange.fr

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English : Petit moment philo

Come discuss the topic: Do we have control over our words?

For teens and adults

Free, reservations recommended

L’événement Petit moment philo Bélus a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Pays d’Orthe et Arrigans