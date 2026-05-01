Belval en Fleurs ventes de plants légumes et Fleurs ! Vente dans les Serres Portieux

Portieux

Belval en Fleurs ventes de plants légumes et Fleurs !

Vente dans les Serres 13 Route de la Verrerie Portieux Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-08 08:00:00

fin : 2026-05-08 18:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Grande Vente Annuelle de plants de légumes et Fleurs à l’ESAT de Belval Portieux !

Avec l’arrivée du printemps, offrez à votre jardin un souffle de couleurs et de fraîcheur grâce aux fleurs cultivées sur place!

20 000 plants vous attendent pour embellir vos extérieurs tout en soutenant une agriculture responsable et un engagement humain fort !

Une production locale et raisonnée, menée avec passion par nos travailleurs, accompagnés par 10 moniteurs d’atelier. Cette vente est bien plus qu’un simple rendez-vous floral c’est une belle occasion de soutenir un travail solidaire et valorisant pour 52 hommes et femmes en situation de fragilité .

Belval, c’est aussi… Une ferme de 32 hectares avec production laitière || Un élevage diversifié bovins, porcs, volailles, lapins || Des cultures maraîchères et un verger gourmand

Et aussi un magasin de vente à la ferme où retrouver tous les produits ouvert tous les vendredis.Tout public

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Vente dans les Serres 13 Route de la Verrerie Portieux 88330 Vosges Grand Est +33 3 29 67 42 70

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English :

Annual Sale of Vegetable Plants and Flowers at ESAT Belval Portieux!

With the arrival of spring, give your garden a breath of fresh color with flowers grown on site!

20,000 plants are waiting for you to embellish your exteriors while supporting responsible agriculture and a strong human commitment!

Local, sustainable production, carried out with passion by our workers, accompanied by 10 workshop supervisors. This sale is much more than a simple floral rendezvous: it’s a great opportunity to support a supportive and rewarding job for 52 men and women in fragile situations.

Belval is also? A 32-hectare farm with dairy production || Diversified livestock: cattle, pigs, poultry, rabbits || Market garden crops and a gourmet orchard

And a farm store where you can find all our products, open every Friday.

L’événement Belval en Fleurs ventes de plants légumes et Fleurs ! Portieux a été mis à jour le 2026-04-11 par OT EPINAL ET SA REGION