Ben Herbert Larue au P’tit Bar (chanson) P’tit Bar de la Mairie Sainte-Marie-d’Attez

23ème saison musicale du p’tit bar de la mairie à Sainte-Marie-d’Attez.

Réservations au 06 77 79 88 30. Les places réservées devront être retirées un quart d’heure avant le début du spectacle.

* Samedi 30 mai 2026

21h Ben Herbert Larue

Chanson.

Ben Herbert Larue est un chanteur poète qui ne laisse pas indifférent. Tour à tour poignant, lunaire ou drôle, il joue avec l’éloquence de son corps acteur et sa voix puissante pour tenir l’humain dans le creux de sa main. Digne héritier de Brel ou de Leprest, il fait vibrer la corde sensible. Après une belle et longue tournée avec l’album Souffles , le trio de Ben Herbert Larue revient pour fêter comme il se doit leurs 10 années d’existence. 10 ans, c’est pas rien, c’est le 1er anniversaire à 2 chiffres. Un concert inédit, avec un nouveau regard, des nouveaux arrangements, un coup de peinture fraîche et joyeuse !

Entrée 10€ (étudiants 5€. gratuit- 12 ans). .

P’tit Bar de la Mairie 87 Rue de l’École Sainte-Marie-d’Attez 27160 Eure Normandie +33 6 77 79 88 30

