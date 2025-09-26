BenArt Ensemble feat. Baptiste Herbin Le Son de la Terre PARIS 05
BenArt Ensemble feat. Baptiste Herbin Le Son de la Terre PARIS 05 jeudi 21 mai 2026.
Avec ce nouveau projet de création, BenArt Ensemble s’associe au saxophoniste Baptise Herbin pour vous offrir un savoureux mélange d’influences qui prend ses racines dans le jazz et les musiques du Monde. Depuis les rives de la Méditerranée jusqu’à Chicago, en passant par l’Afrique sub-saharienne et la Caraïbe, ce projet évolue dans une esthétique pleine de textures et de saveurs, solidement ancrée dans la culture vintage.
Artisan de cette rencontre, le bassiste et producteur Benoît Artuphel (Scène Libre) a réuni six musiciens de haut vol pour constituer un répertoire original de compositions collectives d’une grande richesse musicale dans un esprit de création et d’interaction permanente.
Baptiste Herbin : Saxophones
Amina Mezaache : Flûte traversière
BenArt : Basse électrique
Antoine Banville : Batterie
Alexis Bajot-Nercessian : Claviers
Laurent Avenard-Kohler : Guitare électrique
Nils Wekstein : Percussions
Un mélange détonnant de jazz d’aujourd’hui et de musiques d’ailleurs.
Le jeudi 21 mai 2026
de 20h00 à 22h00
payant Billetterie : 25 EUR Public jeunes et adultes.
Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05