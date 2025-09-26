BenArt Ensemble feat. Baptiste Herbin Le Son de la Terre PARIS 05

BenArt Ensemble feat. Baptiste Herbin Le Son de la Terre PARIS 05 jeudi 21 mai 2026.

Avec ce nouveau projet de création, BenArt Ensemble s’associe au saxophoniste Baptise Herbin pour vous offrir un savoureux mélange d’influences qui prend ses racines dans le jazz et les musiques du Monde. Depuis les rives de la Méditerranée jusqu’à Chicago, en passant par l’Afrique sub-saharienne et la Caraïbe, ce projet évolue dans une esthétique pleine de textures et de saveurs, solidement ancrée dans la culture vintage.

Artisan de cette rencontre, le bassiste et producteur Benoît Artuphel (Scène Libre) a réuni six musiciens de haut vol pour constituer un répertoire original de compositions collectives d’une grande richesse musicale dans un esprit de création et d’interaction permanente.

Baptiste Herbin : Saxophones

Amina Mezaache : Flûte traversière

BenArt : Basse électrique

Antoine Banville : Batterie

Alexis Bajot-Nercessian : Claviers

Laurent Avenard-Kohler : Guitare électrique

Nils Wekstein : Percussions

Un mélange détonnant de jazz d’aujourd’hui et de musiques d’ailleurs.

Le jeudi 21 mai 2026

de 20h00 à 22h00

payant Billetterie : 25 EUR Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-21T23:00:00+02:00

fin : 2026-05-22T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-21T20:00:00+02:00_2026-05-21T22:00:00+02:00

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05