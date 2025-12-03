BENEDICTE BOUSQUET – D ECOLE ET MOI – THEATRE A L’OUEST Caen

BENEDICTE BOUSQUET – D ECOLE ET MOI Début : 2026-10-21 à 21:00. Tarif : – euros.

Vous ne verrez plus jamais les instits de maternelle de la même façon. Une maîtresse d’école pas comme les autres ! Enseignante depuis 21 ans, elle a 2 ou 3 trucs à vous révéler sur ce qui se passe dans une classe quand les parents sont partis ! Pétillante, tendre et sans complexe, entre fous rires et émotions, douceur et corrosion, elle revisite l’univers de votre enfance en sketches et en chansons. Mais pas que ! C’est aussi une maman speed, hyperactive et déjantée, une femme d’aujourd’hui qui n’a pas peur de dire tout haut ce que vous pensez tout bas, dans laquelle chacun se reconnaîtra ! De phrases improbables en situations ubuesques, elle vous fera décoller… de rire !

THEATRE A L’OUEST 8 QUAI VENDEUVRE 14000 Caen 14