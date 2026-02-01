Jeudi 19 février, 15h45 Cinéma LUX Caen, 6 avenue Sainte-Thérèse, Caen Rencontre - Installées à Katmandou, Jamuna et sa sœur décident de retourner dans leur village natal, perché dans les hauteurs de Maïkot, pour prendre part à la périlleuse récolte du yarsagumba, une...