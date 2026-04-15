Exposition « Céleste Boursier-Mougenot : points de suspension », FRAC Normandie – Caen, Caen

Exposition « Céleste Boursier-Mougenot : points de suspension » Samedi 23 mai, 14h00 FRAC Normandie – Caen Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Dans le cadre du festival Normandie Impressionniste, le Frac invite l’artiste Céleste Boursier-Mougenot (né en 1961) à concevoir une exposition estivale au Frac Normandie à Caen et dans plusieurs sites de la région. L’artiste y propose plusieurs installations ludiques, spectaculaires et inédites.

https://www.fracnormandie.fr/evenement/celesteboursiermougenotpointsdesuspension

FRAC Normandie – Caen 7 bis rue Neuve Bourg l’Abbé, 14000 Caen, France Caen 14000 Calvados Normandie 33231930900 https://www.fracnormandie.fr/ [{« link »: « https://www.fracnormandie.fr/evenement/celesteboursiermougenotpointsdesuspension »}] Le Frac Normandie est avant tout une collection dédiée à la création contemporaine, depuis quarante ans et sous toutes ses formes, des plus traditionnelles, aux plus actuelles : nouveaux médias, installations… A la différence d’un musée, il a pour vocation de faire circuler les œuvres de sa collection dans toute la Normandie, et au-delà. Le Frac Normandie organise toute l’année des expositions dans différents lieux culturels ou bâtiments patrimoniaux de la région. Le Frac développe aussi de nombreuses actions à destination du milieu éducatif et du champ médico-social (hôpitaux, maisons de retraite…). Le Frac dispose de deux lieux d’exposition qui lui sont propres, l’un à Sotteville-lès-Rouen et l’autre à Caen. Quatre expositions d’artistes majeurs ou de la collection rythment la programmation annuelle du Frac Normandie, mais aussi des cartes blanches à des commissaires d’exposition ou invitations à des artistes en lien avec la région.

Dans le cadre du festival Normandie Impressionniste, le Frac invite l’artiste Céleste Boursier-Mougenot (né en 1961) à concevoir une exposition estivale au Frac Normandie à Caen et dans plusieurs de…

Céleste Boursier-Mougenot, plage, 2019. © Adagp, Paris 2026 – Photo : Laurent Lecat