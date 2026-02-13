Distributions des pontes de coccinelles Place Blot Caen
Distributions des pontes de coccinelles Place Blot Caen vendredi 15 mai 2026.
Distributions des pontes de coccinelles
Place Blot Jardin des Plantes Caen Calvados
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 09:30:00
fin : 2026-06-19 12:30:00
2026-05-15 2026-05-22 2026-05-29 2026-06-05 2026-06-12 2026-06-19 2026-06-26 2026-07-03
Les pucerons dansent le jerk sur vos plantes ? La ville de Caen organise des distributions de pontes de coccinelles, un prédateur naturel de pucerons.
Place Blot Jardin des Plantes Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 30 48 38 accueil-ev@caen.fr
English :
Are aphids dancing the jerk on your plants? The city of Caen is organizing distributions of ladybug eggs, a natural aphid predator.
