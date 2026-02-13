Distributions des pontes de coccinelles Place Blot Caen

Distributions des pontes de coccinelles

Place Blot Jardin des Plantes Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 09:30:00

fin : 2026-06-19 12:30:00

Date(s) :

2026-05-15 2026-05-22 2026-05-29 2026-06-05 2026-06-12 2026-06-19 2026-06-26 2026-07-03

Les pucerons dansent le jerk sur vos plantes ? La ville de Caen organise des distributions de pontes de coccinelles, un prédateur naturel de pucerons.

Les pucerons dansent le jerk sur vos plantes ? La ville de Caen organise des distributions de pontes de coccinelles, un prédateur naturel de pucerons. .

Place Blot Jardin des Plantes Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 30 48 38 accueil-ev@caen.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Are aphids dancing the jerk on your plants? The city of Caen is organizing distributions of ladybug eggs, a natural aphid predator.

L’événement Distributions des pontes de coccinelles Caen a été mis à jour le 2026-02-13 par Calvados Attractivité