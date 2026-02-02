Recyclons le plastique Le Dôme Caen

Recyclons le plastique

460 millions de tonnes de plastique sont produites chaque année et une bonne part se retrouve dans les océans. En attendant de trouver des alternatives à leurs usages, si on essayait de les recycler ?

“Le plastique, c’est fantastique !”, dit une chanson. En tout cas, ils sont partout, et pour plusieurs raisons. Cet atelier sera l’occasion de mieux connaître ces matières polyvalentes, leurs usages (bons et mauvais) et revoir quelques idées reçues. On va particulièrement s’intéresser à la fin de son cycle de vie, avec le recyclage.

Vous allez découvrir par la pratique comment recycler un plastique de manière hyper-locale, au sein du FabLab. On apprendra ainsi comment identifier, trier, broyer, et refabriquer de la matière qui serait ensuite utilisable dans nos machines.

English : Recyclons le plastique

460 million tonnes of plastic are produced every year, much of it ending up in the oceans. While we’re waiting to find alternatives to their use, why not try recycling them?

