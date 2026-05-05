EGRAPA 2026 European Group for Research on Aging and Physical Activity Université de Caen Normandie Campus 1 Caen

Caen

EGRAPA 2026 European Group for Research on Aging and Physical Activity

Université de Caen Normandie Campus 1 Esplanade de la Paix Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-06-01 08:30:00

fin : 2026-06-03 18:30:00

Date(s) :

2026-06-01

Congrès scientifique international réunissant 150 à 200 chercheurs issus d’une trentaine de pays, autour des thématiques du vieillissement et de l’activité physique. Le programme comprend des conférences plénières, des sessions scientifiques parallèles, des posters et des démonstrations technologiqu

Congrès scientifique international réunissant 150 à 200 chercheurs issus d’une trentaine de pays, autour des thématiques du vieillissement et de l’activité physique. Le programme comprend des conférences plénières, des sessions scientifiques parallèles, des posters et des démonstrations technologiques.

Inscription en ligne via le site du congrès: https://egrapa.sciencesconf.org/

Tarifs enseignants-chercheurs 300€, étudiants 150€ détails disponibles sur le site .

Université de Caen Normandie Campus 1 Esplanade de la Paix Caen 14000 Calvados Normandie egrapa@sciencesconf.org

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English : EGRAPA 2026 European Group for Research on Aging and Physical Activity

An international scientific conference bringing together 150 to 200 researchers from around thirty countries to discuss the themes of ageing and physical activity. The programme includes plenary lectures, parallel scientific sessions, posters and technological demonstrations.

L’événement EGRAPA 2026 European Group for Research on Aging and Physical Activity Caen a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Caen la Mer