Brunch fête des mères Comedy Club Le MoHo Caen

Caen

Brunch fête des mères Comedy Club

Le MoHo 16 bis Quai Amiral Hamelin Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 11:00:00

fin : 2026-05-31 15:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Tu ne sais pas quoi offrir à ta maman pour la fête des mères ?

Régale-la autour d’un délicieux brunch concocté par Camille et ses équipes (ccommetraiteur), puis profitez ensemble d’un moment de rires grâce à 5 humoristes du Caen Comedy Club !

Tu ne sais pas quoi offrir à ta maman pour la fête des mères ?

Régale-la autour d’un délicieux brunch concocté par Camille et ses équipes (ccommetraiteur), puis profitez ensemble d’un moment de rires grâce à 5 humoristes du Caen Comedy Club !

Programme

-11h-13h dégustation du brunch

-13h15-14h15 spectacle du Caen Comedy Club

Le tarif du billet inclut un brunch avec 1 boisson chaude + 1 boisson froide + viennoiseries + 1 assiette de salé + 1 assiette de sucré

Pour financer les artistes du Caen Comedy Club, nous proposons une sortie prix libre au chapeau (n’oubliez pas votre monnaie) !

Le line-up des humoristes vous sera dévoilé prochainement sur notre page Instagram @mohonation ??

Placement libre dans les salles de restauration et de spectacle. .

Le MoHo 16 bis Quai Amiral Hamelin Caen 14000 Calvados Normandie

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English : Brunch fête des mères Comedy Club

Don’t know what to get your mum for Mother’s Day?

Treat her to a delicious brunch concocted by Camille and her team (ccommetraiteur), then enjoy a laugh together thanks to 5 comedians from the Caen Comedy Club!

L’événement Brunch fête des mères Comedy Club Caen a été mis à jour le 2026-05-20 par Calvados Attractivité