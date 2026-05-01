Brunch fête des mères Comedy Club Le MoHo Caen
Brunch fête des mères Comedy Club Le MoHo Caen dimanche 31 mai 2026.
Caen
Brunch fête des mères Comedy Club
Le MoHo 16 bis Quai Amiral Hamelin Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 11:00:00
fin : 2026-05-31 15:00:00
Date(s) :
2026-05-31
Tu ne sais pas quoi offrir à ta maman pour la fête des mères ?
Régale-la autour d’un délicieux brunch concocté par Camille et ses équipes (ccommetraiteur), puis profitez ensemble d’un moment de rires grâce à 5 humoristes du Caen Comedy Club !
Tu ne sais pas quoi offrir à ta maman pour la fête des mères ?
Régale-la autour d’un délicieux brunch concocté par Camille et ses équipes (ccommetraiteur), puis profitez ensemble d’un moment de rires grâce à 5 humoristes du Caen Comedy Club !
Programme
-11h-13h dégustation du brunch
-13h15-14h15 spectacle du Caen Comedy Club
Le tarif du billet inclut un brunch avec 1 boisson chaude + 1 boisson froide + viennoiseries + 1 assiette de salé + 1 assiette de sucré
Pour financer les artistes du Caen Comedy Club, nous proposons une sortie prix libre au chapeau (n’oubliez pas votre monnaie) !
Le line-up des humoristes vous sera dévoilé prochainement sur notre page Instagram @mohonation ??
Placement libre dans les salles de restauration et de spectacle. .
Le MoHo 16 bis Quai Amiral Hamelin Caen 14000 Calvados Normandie
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English : Brunch fête des mères Comedy Club
Don’t know what to get your mum for Mother’s Day?
Treat her to a delicious brunch concocted by Camille and her team (ccommetraiteur), then enjoy a laugh together thanks to 5 comedians from the Caen Comedy Club!
L’événement Brunch fête des mères Comedy Club Caen a été mis à jour le 2026-05-20 par Calvados Attractivité
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