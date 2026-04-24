Salon du livre époque à Logre Les écuries, pôle culturel de Lorge Caen
Salon du livre époque à Logre Les écuries, pôle culturel de Lorge Caen vendredi 29 mai 2026.
Caen
Salon du livre époque à Logre
Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-29
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-29
Cette année encore, Epoque s’immisce au sein du programme de Logre pour nous proposer des rencontres, des dédicaces ou des performances exceptionnelles. Le festival a aussi commandé à amavada une pantomime délurée autour de Stevenson.
Cette année encore, Epoque s’immisce au sein du programme de Logre pour nous proposer des rencontres, des dédicaces ou des performances exceptionnelles. Le festival a aussi commandé à amavada une pantomime délurée autour de Stevenson. Nous nous ferons une joie de créer cette
chose hirsute et poileboine qui servira de lever de rideau à la causerie de Nicolas Sorel.
VENDREDI 29 À 20H30
Concert de Western Shadows + Scuik + karaoké vivant
SAMEDI 30 À 14H30
Détroit Roma, lecture musicale et dessinée par Elene Usdin et Boni
SAMEDI 30 À 15h30
Partir, performance théâtrale autour de témoignages réels d’exiles culturelles. Textes réunis par Alice Barbier à l’occasion de stages-réalisation d’Amavada.
SAMEDI 30 MAI À 17H
Pantomime par amavada suivie d’une causerie
Sur les pas de Stevenson par Nicolas SOREL
DIMANCHE 31 À 14H30
Looking for Janis, lecture musicale par Lucie Baratte et Laurent Frattale .
Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 83 20 35 contact@amavada.com
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English : Salon du livre époque à Logre
Once again this year, Epoque will be part of the Logre programme, offering meetings, book signings and exceptional performances. The festival has also commissioned amavada to create a wild pantomime about Stevenson.
L’événement Salon du livre époque à Logre Caen a été mis à jour le 2026-04-22 par Calvados Attractivité
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