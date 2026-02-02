CHAOS BALLAD de Samir Kennedy Caen

CHAOS BALLAD de Samir Kennedy

13 Rue du Carel Caen Calvados

Début : 2026-05-20 21:00:00

fin : 2026-05-20

2026-05-20

Dans le chaos d’un espace jonché d’objets variés et de déchets, se tient un clown triste et pathétique, englué dans une solitude que notre époque ultra-libérale a rendue glauque. On le trouve quasi-muet, tout entier absorbé dans la répétition sans fin d’un spectacle qui ne sera jamais. Ou jamais autre chose que cette suite de scènes maladroites et disparates, traversées par son obsession pour la chanteuse Patsy Cline, icone de la country américaine disparue en 1963 dans un accident d’avion. Car si le dénommé Samir Campaign ne parle pas, il enchaîne les chansons comme on enquille les bières, dans un dernier effort pour braver un monde paralysé par la terreur et l’ennui. Geste punk, Chaos Ballad trouve ainsi un chemin étroit entre drôlerie et désespoir et rencontre le temps de quelques fulgurances la beauté et le grandiose.

Soirée partagée avec Stranger in a Familiar Landscape de Deborah Lennie

en partenariat avec Chorège CDCN Falaise Normandie, Festival Danser partout .

13 Rue du Carel Caen 14000 Calvados Normandie

English : CHAOS BALLAD de Samir Kennedy

In the chaos of a space littered with various objects and garbage, stands a sad, pathetic clown, mired in a solitude that our ultra-liberal age has made gloomy.

