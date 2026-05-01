Conférence au Mémorial de Caen Marc Bloch. Résistance de l’historien, résistance de l’histoire Le Mémorial de Caen Caen

Caen

Conférence au Mémorial de Caen Marc Bloch. Résistance de l’historien, résistance de l’histoire

Le Mémorial de Caen Esplanade Général Eisenhower Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 19:00:00

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

Le parcours de Marc Bloch, de sa mobilisation en 1939 à son assassinat le 16 juin 1944, est tout à fait singulier, en raison notamment du contexte de persécution et d’exclusion, de la nature et des contraintes qui pèsent sur son engagement, mais aussi de son prestige et de ses relations.

Le parcours de Marc Bloch, de sa mobilisation en 1939 à son assassinat le 16 juin 1944, est tout à fait singulier, en raison notamment du contexte de persécution et d’exclusion, de la nature et des contraintes qui pèsent sur son engagement, mais aussi de son prestige et de ses relations. Il s’agira d’abord d’en rendre compte, avant de mesurer combien il demeura également un historien, jusque dans la clandestinité.

Son entrée au Panthéon, le 23 juin 2026, offre l’occasion de montrer l’inextricable alliance savante, politique et morale qu’incarnent son parcours, ses travaux historiques et sa vie posthume. Car l’histoire, en tant que méthode, matière à réflexion personnelle et source d’engagement collectif, fut pour lui, sa vie durant, une forme de résistance

Conférence animée par Florian Mazel, professeur d’histoire médiévale et, Yann Potin conservateur en chef aux Archives nationales et maître de conférences.

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. .

Le Mémorial de Caen Esplanade Général Eisenhower Caen 14000 Calvados Normandie

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English : Conférence au Mémorial de Caen Marc Bloch. Résistance de l’historien, résistance de l’histoire

Marc Bloch’s career, from his mobilisation in 1939 to his assassination on 16 June 1944, is a very special one, due in particular to the context of persecution and exclusion, the nature of and constraints on his commitment, and his prestige and connections.

L’événement Conférence au Mémorial de Caen Marc Bloch. Résistance de l’historien, résistance de l’histoire Caen a été mis à jour le 2026-05-05 par Calvados Attractivité