Écoutes Vagabondes La Yourte Parc Claude Decaen Caen

Caen

Écoutes Vagabondes

La Yourte Parc Claude Decaen Avenue du 43ème Régiment d’Artillerie Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Écoutes Vagabondes Histoires sonores à partager Avancer à reculons

Le nouveau Rendez-vous sous La Yourte

Écoutes Vagabondes Histoires sonores à partager Avancer à reculons

Le nouveau Rendez-vous sous La Yourte

documentaire audio de Céline Grillon 25 min

Écoute, table ronde et initiation Danser en féministe

15h Écoute du documentaire sonore Avancer à reculons (2022, 22’56) de Céline Grillon.

Des danseuses qui marchent, une époque qui bouge, un air de tango sur la ville… Avancer à reculons nous emmène à la rencontre de femmes aux prises avec le sexisme et les rapports de genre dans le milieu du tango argentin en France.

15h30 Table ronde sur les rapports de genre et les violences sexistes et sexuelles dans la danse et la musique (sous réserve de confirmation des intervenantes).

16h-17h15 Initiation au tango social argentin en double rôle avec Elsa Deslandes, danseuse.

Le tango double rôle sort du schéma l’homme mène, la femme suit . Ici, vous serez initié·e au tango dans les deux rôles de danse. Vous pourrez ainsi choisir ce qui vous inspire le plus, indépendamment des conventions de genre.

Événement co-organisé par l’association Ondes Vagabondes.

Ondes Vagabondes propose des écoutes collectives d’œuvres sonores (documentaires, fictions, récits…) pour prêter l’oreille au monde qui nous entoure. Installé·es confortablement, laissons-nous partir à la rencontre d’histoires sensibles et d’imaginaires nouveaux. .

La Yourte Parc Claude Decaen Avenue du 43ème Régiment d’Artillerie Caen 14000 Calvados Normandie +33 6 84 69 92 77 melanie@letympan.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Écoutes Vagabondes

Écoutes Vagabondes Tales to share Moving backwards

The new Rendez-vous under the Yurt

L’événement Écoutes Vagabondes Caen a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Caen la Mer