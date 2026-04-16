Écoutes Vagabondes La Yourte Parc Claude Decaen Caen
Écoutes Vagabondes La Yourte Parc Claude Decaen Caen dimanche 31 mai 2026.
Caen
Écoutes Vagabondes
La Yourte Parc Claude Decaen Avenue du 43ème Régiment d’Artillerie Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Écoutes Vagabondes Histoires sonores à partager Avancer à reculons
Le nouveau Rendez-vous sous La Yourte
Écoutes Vagabondes Histoires sonores à partager Avancer à reculons
Le nouveau Rendez-vous sous La Yourte
documentaire audio de Céline Grillon 25 min
Écoute, table ronde et initiation Danser en féministe
15h Écoute du documentaire sonore Avancer à reculons (2022, 22’56) de Céline Grillon.
Des danseuses qui marchent, une époque qui bouge, un air de tango sur la ville… Avancer à reculons nous emmène à la rencontre de femmes aux prises avec le sexisme et les rapports de genre dans le milieu du tango argentin en France.
15h30 Table ronde sur les rapports de genre et les violences sexistes et sexuelles dans la danse et la musique (sous réserve de confirmation des intervenantes).
16h-17h15 Initiation au tango social argentin en double rôle avec Elsa Deslandes, danseuse.
Le tango double rôle sort du schéma l’homme mène, la femme suit . Ici, vous serez initié·e au tango dans les deux rôles de danse. Vous pourrez ainsi choisir ce qui vous inspire le plus, indépendamment des conventions de genre.
Événement co-organisé par l’association Ondes Vagabondes.
Ondes Vagabondes propose des écoutes collectives d’œuvres sonores (documentaires, fictions, récits…) pour prêter l’oreille au monde qui nous entoure. Installé·es confortablement, laissons-nous partir à la rencontre d’histoires sensibles et d’imaginaires nouveaux. .
La Yourte Parc Claude Decaen Avenue du 43ème Régiment d’Artillerie Caen 14000 Calvados Normandie +33 6 84 69 92 77 melanie@letympan.fr
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English : Écoutes Vagabondes
Écoutes Vagabondes Tales to share Moving backwards
The new Rendez-vous under the Yurt
L’événement Écoutes Vagabondes Caen a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Caen la Mer
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