Blob à la loupe

3 Esplanade Stéphane Hessel, Caen

20 mai 2026, 14:00

16:00

2026-05-20

Venez découvrir ce qu’est un protocole scientifique et comment le suivre, avec un objet d’étude bien curieux pour ces expériences le Blob !

Cet être unicellulaire jaune est pourvu d’aptitudes surprenantes détecter la présence de nourriture alors qu’il n’a ni bouche ni yeux, ou encore se déplacer jusqu’à 1 centimètre toutes les heures alors qu’il n’a ni jambes, ni pattes. Il est aussi capable de cicatriser alors qu’il a été découpé en morceaux !

Cette curiosité quasi-immortelle ne craint que la lumière et la sécheresse. Alors, ça vous tente de repousser ses limites ? Pour se faire, il faudra expérimenter de nouvelles façons d’envisager le Blob. Comment changer le regard sur ses aptitudes déjà connues ? À quoi pourrait-il bien nous servir ? Doit-on modifier notre façon de voir le vivant ?

Si vous souhaitez prendre part à l’aventure et mener des expériences avec le Blob, n’oubliez de vous inscrire, c’est gratuit ! .

Come and discover what a scientific protocol is and how to follow it, with a curious object of study for these experiments: the Blob!

