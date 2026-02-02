Blob à la loupe 3 Esplanade Stéphane Hessel Caen
Début : 2026-05-20 14:00:00
fin : 2026-05-20 16:00:00
2026-05-20
Venez découvrir ce qu’est un protocole scientifique et comment le suivre, avec un objet d’étude bien curieux pour ces expériences le Blob !
Cet être unicellulaire jaune est pourvu d’aptitudes surprenantes détecter la présence de nourriture alors qu’il n’a ni bouche ni yeux, ou encore se déplacer jusqu’à 1 centimètre toutes les heures alors qu’il n’a ni jambes, ni pattes. Il est aussi capable de cicatriser alors qu’il a été découpé en morceaux !
Cette curiosité quasi-immortelle ne craint que la lumière et la sécheresse. Alors, ça vous tente de repousser ses limites ? Pour se faire, il faudra expérimenter de nouvelles façons d’envisager le Blob. Comment changer le regard sur ses aptitudes déjà connues ? À quoi pourrait-il bien nous servir ? Doit-on modifier notre façon de voir le vivant ?
Si vous souhaitez prendre part à l’aventure et mener des expériences avec le Blob, n’oubliez de vous inscrire, c’est gratuit ! .
English : Blob à la loupe
Come and discover what a scientific protocol is and how to follow it, with a curious object of study for these experiments: the Blob!
