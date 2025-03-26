FREDERIC FRANCOIS – ZENITH DE CAEN Caen

FREDERIC FRANCOIS Début : 2026-05-31 à 15:30. Tarif : – euros.

Après 50 ans de carrière, Frédéric François reste un des plus célèbres chanteurs de variétés en Belgique et en France. Toutes ses tournées affichent complet. Ses ventes de disques avoisinent les 35 millions d’exemplaires. Il a déjà obtenu 85 disques d’or, singles et albums confondus, 15 videos et DVD d’or. Il a enregistré quelques 350 chansons.Frédéric François sera de retour sur scène pour le plus grand plaisir de ses fans!Des sonorités actuelles, des mélodies magnifiques et des textes splendides.Toutes les thématiques seront abordées ; L’amour, la passion et surtout LES FEMMES.

ZENITH DE CAEN 6 RUE JOSEPH PHILIPPON 14000 Caen 14