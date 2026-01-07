De pierre et de bronze. Statues et bas-reliefs dans l’espace public | RDV Découverte Office de Tourisme de Caen la mer Caen

De pierre et de bronze. Statues et bas-reliefs dans l’espace public | RDV Découverte

Office de Tourisme de Caen la mer 12 Place Saint-Pierre Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 14:00:00

fin : 2026-05-28 16:00:00

Date(s) :

2026-05-28

Ces statues dans l’espace public nous adressent un message politique, édifiant, didactique, mémoriel, esthétique… Le centre-ville offre un tableau assez complet de la sculpture publique du XIXe siècle à nos jours.

Ces statues dans l’espace public nous adressent un message politique, édifiant, didactique, mémoriel, esthétique… Le centre-ville offre un tableau assez complet de la sculpture publique du XIXe siècle à nos jours. On suivra aussi les aléas historiques de ces œuvres tour à tour vénérées, détruites, mises au placard, déplacées, rénovées…

Une visite menée par Patrice Gourbin.

Informations pratiques

Le nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation.

La billetterie ouvre le 14 janvier 2026, en ligne et dans les bureaux d’informations touristiques de Caen et Ouistreham. .

Office de Tourisme de Caen la mer 12 Place Saint-Pierre Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 27 14 14 info@caenlamer-tourisme.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

These statues in the public space send us a message: political, edifying, didactic, memorial, aesthetic… The city center offers a comprehensive overview of public sculpture from the 19th century to the present day.

L’événement De pierre et de bronze. Statues et bas-reliefs dans l’espace public | RDV Découverte Caen a été mis à jour le 2026-01-07 par OT Caen la Mer