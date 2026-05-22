Don du sang au MoHo Le Moho Caen

Caen

Don du sang au MoHo

Le Moho 16 bis Quai Amiral Hamelin Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 10:00:00

fin : 2026-05-28 15:00:00

Date(s) :

2026-05-28

Collecte de sang organisée au MoHo.

Collecte de sang organisée au MoHo. .

Le Moho 16 bis Quai Amiral Hamelin Caen 14000 Calvados Normandie

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English : Don du sang au MoHo

Blood drive organised at the MoHo.

L’événement Don du sang au MoHo Caen a été mis à jour le 2026-05-19 par Calvados Attractivité