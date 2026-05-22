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Don du sang au MoHo Le Moho Caen

Don du sang au MoHo Le Moho Caen jeudi 28 mai 2026.

Lieu : Le Moho

Adresse : 16 bis Quai Amiral Hamelin

Ville : 14000 Caen

Département : Calvados

Début : jeudi 28 mai 2026

Fin : jeudi 28 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Caen

Don du sang au MoHo

Le Moho 16 bis Quai Amiral Hamelin Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 10:00:00
fin : 2026-05-28 15:00:00

Date(s) :
2026-05-28

Collecte de sang organisée au MoHo.
Collecte de sang organisée au MoHo.   .

Le Moho 16 bis Quai Amiral Hamelin Caen 14000 Calvados Normandie  

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English : Don du sang au MoHo

Blood drive organised at the MoHo.

L’événement Don du sang au MoHo Caen a été mis à jour le 2026-05-19 par Calvados Attractivité

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