Don du sang au MoHo Le Moho Caen
Don du sang au MoHo Le Moho Caen jeudi 28 mai 2026.
Caen
Don du sang au MoHo
Le Moho 16 bis Quai Amiral Hamelin Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 10:00:00
fin : 2026-05-28 15:00:00
Date(s) :
2026-05-28
Collecte de sang organisée au MoHo.
Collecte de sang organisée au MoHo. .
Le Moho 16 bis Quai Amiral Hamelin Caen 14000 Calvados Normandie
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English : Don du sang au MoHo
Blood drive organised at the MoHo.
L’événement Don du sang au MoHo Caen a été mis à jour le 2026-05-19 par Calvados Attractivité
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