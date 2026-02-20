La Swaag La Yourte Parc Claude Decaen Caen
La Swaag La Yourte Parc Claude Decaen Caen jeudi 28 mai 2026.
Caen
La Swaag
La Yourte Parc Claude Decaen Avenue du 43ème Régiment d’Artillerie Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 20:00:00
fin : 2026-05-28 22:00:00
Date(s) :
2026-05-28
Jeunes musiciens normands, aficionados de hip-hop, de musique électronique et expérimentale, se retrouvent dans LA SWAAG un mélange explosif et planant entre Portishead et MF doom, The Prodigy et Radiohead.
La Swaag
Théo Ricciardi voix, clavier, sampler
Apollinaire Bertrand Montembault basse, guitare, voix
Louison Audouard batterie, synthé
Jeunes musiciens normands, aficionados de hip-hop, de musique électronique et expérimentale, se retrouvent dans LA SWAAG un mélange explosif et planant entre Portishead et MF doom, The Prodigy et Radiohead. Les textes nous viennent tout droit de Nouvelle-Zélande, pays d’enfance du chanteur/rappeur. Un trip-hop noisy conduite par des rythmes compacts, des basses profondes, des guitares tranchantes, des nappes cosmiques et un rap tourmenté pour affronter avec vous nul ne sait quelle force obscure.
https://www.youtube.com/watch?v=CsUZet7DW-c&list=RDCsUZet7DW-c&start_radio=1&t=311s .
La Yourte Parc Claude Decaen Avenue du 43ème Régiment d’Artillerie Caen 14000 Calvados Normandie +33 6 84 69 92 77 melanie@letympan.fr
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English : La Swaag
Young musicians from Normandy, aficionados of hip-hop, electronic and experimental music, come together in LA SWAAG: an explosive, soaring mix of Portishead and MF doom, The Prodigy and Radiohead.
L’événement La Swaag Caen a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Caen la Mer
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