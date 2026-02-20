Ciné Expo Green Book sur les routes du Sud Mémorial de Caen Caen

Caen

Ciné Expo Green Book sur les routes du Sud

Mémorial de Caen Esplanade Général Eisenhower Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 19:00:00

fin : 2026-05-28 21:10:00

Date(s) :

2026-05-28

En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, un videur italo-américain du Bronx, est engagé pour conduire et protéger le Dr Don Shirley, un pianiste noir de renommée mondiale, lors d’une tournée de concerts.

En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, un videur italo-américain du Bronx, est engagé pour conduire et protéger le Dr Don Shirley, un pianiste noir de renommée mondiale, lors d’une tournée de concerts. Durant leur périple de Manhattan jusqu’au Sud profond, ils s’appuient sur le Green Book pour dénicher les établissements accueillant les personnes de couleur, où l’on ne refusera pas de servir Shirley et où il ne sera ni humilié ni maltraité.

Dans un pays où le mouvement des droits civiques commence à se faire entendre, les deux hommes vont être confrontés au pire de l’âme humaine, dont ils se guérissent grâce à leur générosité et leur humour. Ensemble, ils vont devoir dépasser leurs préjugés, oublier ce qu’ils considéraient comme des différences insurmontables, pour découvrir leur humanité commune. .

Mémorial de Caen Esplanade Général Eisenhower Caen 14050 Calvados Normandie

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English : Ciné Expo Green Book sur les routes du Sud

In 1962, during a period of segregation, Tony Lip, an Italian-American bouncer from the Bronx, is hired to drive and protect Dr Don Shirley, a world-renowned black pianist, on a concert tour.

L’événement Ciné Expo Green Book sur les routes du Sud Caen a été mis à jour le 2026-04-09 par Calvados Attractivité