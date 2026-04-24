Concert Mixed Grill Les écuries, pôle culturel de Lorge Caen
Concert Mixed Grill Les écuries, pôle culturel de Lorge Caen dimanche 31 mai 2026.
Caen
Concert Mixed Grill
Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen Calvados
Début : 2026-05-31 18:00:00
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Chœur entier (adulte)
• Dirigé par Valéry Dekowski & accompagné par Olivier Riquart
Cette année, notre chorale a bossé sur de nombreux projets.
Chœur entier (adulte)
• Dirigé par Valéry Dekowski & accompagné par Olivier Riquart
Cette année, notre chorale a bossé sur de nombreux projets. L’idée de ce concert est de donner un aperçu de ce travail (morceaux choisis d’Anne Sylvestre, de Gainsbourg, des morceaux travaillés pour un projet de Cyprien Desrez autour de l’A84, quelques morceaux random préparés pour un échange avec le conservatoire d’Hérouville). Ce sera aussi l’occasion de mettre l’eau à la bouche des spectateurs en présentant un mini-endimanché Mano Solo (avec chansons arrangées, solos et morceaux à l’unisson), notre prochain artiste-phare dont nous présenterons un concert complet à l’automne !!!
ACHOUCHI Farid • ALLEX Yohann • BARBIER Claire • BERNDT Frédéric • BESNOUIN Clara • BOTQUIN Lucille • BRIAND Dorothée • BUNEL Anne-Lise • CATEL Sylviane • CAZIN GOGUILLON Delphine • CHABOSY Constance • CHABAUD Eric • COHEN Cécile • DE BOURSETTY Anne
• DEKOWSKI Marie • DEROBERT Stéphanie • DUCHESNAY Mélodie • DUMENIL Hélène • ESNAULT Elise • FAUBLADIER Hervé • FOUÉNARD
Anne-Sophie • GENDREAU Bertrand • GHAOUI Myriam • GUERIN Michelle • HEINTZ Mathilde • HUE Béatrice • JEAND’HEUR Marie • LACROIX Joëlle • LAGUNEGRAND Anne • LAMMENS Claire • LARNAUD Anthony • LEBERRE François • LECOCQ Gaëlle • LEGRIS Aline • LEVEQUE Yves • LOTRIAN Charles • LOUIS CHARPENTIER Julia • MALENFANT Céline • MARAIS Jean-Michel • MAZROU Stéphanie • MORVILLIERS Bertrand • MOUCHARD Stéphanie • PERON Sébastien • PLANTADE Claire • ROGER Denis • ROLAND-DÉTRUIT Gianni • SAVARY Xavier • SEGUIN Etienne .
Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 83 20 35 contact@amavada.com
English : Concert Mixed Grill
Full choir (adult)
– Conducted by Valéry Dekowski & accompanied by Olivier Riquart
Our choir has been working on a number of projects this year.
L’événement Concert Mixed Grill Caen a été mis à jour le 2026-04-20 par Calvados Attractivité
