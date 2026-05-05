L’impact de l’intelligence artificielle dans la supply chain et l’industrie Amphithéâtre Léon Walras Caen
L’impact de l’intelligence artificielle dans la supply chain et l’industrie Amphithéâtre Léon Walras Caen jeudi 21 mai 2026.
Caen
L’impact de l’intelligence artificielle dans la supply chain et l’industrie
Amphithéâtre Léon Walras 3 Rue Claude Bloch Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 17:30:00
fin : 2026-05-21 20:00:00
Date(s) :
2026-05-21
L’intelligence artificielle se développe rapidement et transforme déjà l’industrie et la Supply Chain, avec un marché mondial en forte croissance. Toutefois, son adoption ne relève pas uniquement de la technologie elle implique une véritable transformation stratégique et organisationnelle pour les
L’intelligence artificielle se développe rapidement et transforme déjà l’industrie et la Supply Chain, avec un marché mondial en forte croissance. Toutefois, son adoption ne relève pas uniquement de la technologie elle implique une véritable transformation stratégique et organisationnelle pour les entreprises.
Au programme
L’impact de l’intelligence artificielle dans la Supply Chain et l’industrie
17h20 Accueil des participants
17h30 Début de la conférence et interventions professionnelles (cas concrets et retours d’expérience)
Pol L’HOSTIS, Doctorant contractuel Université de Caen
Pierre VIRGAUX, Senior machine learning engineer Supply Chain Renault Group
Pr Abdel-Illah MOUADDIB, Président-Fondateur VitaCognition Chercheur de l’UCN au sein du GREYC (UMR CNRS)
David MOREAU, Associé & Directeur des Opérations Devolis Ambassadeur IA (plan Osez l’IA )
19h00 Cocktail et échanges
20h00 Fin de l’évènement
Informations pratiques https://conferenceiasupply.com
Billetterie sur ce lien https://www.helloasso.com/associations/confiae/evenements/confiae
Tarif Gratuit et ouvert à tous .
Amphithéâtre Léon Walras 3 Rue Claude Bloch Caen 14000 Calvados Normandie +33 7 68 20 47 45 conferenceiasupply@gmail.com
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English : L’impact de l’intelligence artificielle dans la supply chain et l’industrie
Artificial intelligence is developing rapidly and is already transforming industry and the supply chain, with a fast-growing global market. However, its adoption is not just a question of technology: it involves a genuine strategic and organisational transformation for
L’événement L’impact de l’intelligence artificielle dans la supply chain et l’industrie Caen a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Caen la Mer
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