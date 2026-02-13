Stranger in a Familiar Landscape de Deborah Lennie CCNCN Caen

Stranger in a Familiar Landscape de Deborah Lennie

Quels sons vous éveillent chaque matin ? Y a-t-il un désert dans le pays où vous avez grandi ? Les lieux que nous habitons marquent nos corps et façonnent notre manière d’être au monde. Que devient cette empreinte lorsque nous partons ? Et pourquoi, au retour, ce qui fut si familier semble parfois étranger ? Sur scène, une récitante convoque ces paysages perdus l’écho des lieux habités. Deux danseuses en tracent les lignes de fuite et les points d’ancrage, comme pour obstinément toucher la terre, chercher une source qui ne répond plus. L’image nous retrouve là, entre documentaire et histoire de l’art, dans le vertige du réel. Entre l’Australie, les États-Unis et la Norvège, la metteuse en scène et musicienne Deborah Lennie compose un récit sensible d’errance et d’ancrage, en un entrelacs d’écritures, chorégraphique, sonore et filmique.

Soirée partagée avec CHAOS BALLAD de Samir Kennedy à 21h15

en partenariat avec Chorège CDCN Falaise Normandie, Festival Danser partout .

What sounds wake you up every morning? Is there a desert in the country where you grew up? The places we live in mark our bodies and shape our way of being in the world. What happens to this imprint when we leave?

