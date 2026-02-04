Les Jardins d’été Caen

Caen

Les Jardins d’été

Dans toute la ville Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-01

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-06-01

Chaque année, les jardins d’été, festival avec de généreuses compositions végétales et des structures conviviales en bois, revient dans tous les quartiers de la ville et offre un point d’orgue Place de la République.

Au fil des années, Les jardins d’été se sont imposés comme un rendez-vous

incontournable, plébiscité pour ses créations florales, ses installations en bois réparties

dans tous les quartiers de la ville, et, en point d’orgue, l’embellissement de la place

de la République. Cette année, l’accent sera mis sur les couleurs, qui occuperont, aux

côtés des fleurs, le devant de la scène.

La place Courtonne et ses plantes grimpantes

À l’ombre des bambous, la place Courtonne se métamorphose en une halte douce, pour un dépaysement

exotique. Jasmin étoilé, capucines, cobées et asarinas grimpent avec vivacité, pendant que les plumes

d’Indien dansent aux quatre vents.

La place de la République et ses massifs de fleurs monochromes

Ici, l’été explose en couleurs et célèbre les fleurs. Dahlias, pétunias, verveines, zinnias et bégonias façonnent

des massifs monochromes éclatants. Les cyprès d’Italie invitent au voyage, dans une ambiance presque

méditerranéenne.

Le jardin République

Véritable continuité végétale de la place, le jardin République propose une pause fraîche et colorée. Entre

bidens, cosmos, bégonias et surfinias, les bacs fleuris entourent des tables accueillantes.

Dans les quartiers

Au détour des rues, des places et des squares, l’été fleurit aussi dans les quartiers. Bidens, ageratums,

coreopsis, roses d’Inde et pétunias s’accordent en palettes douces et harmonieuses. Tel un paysage, chaque

massif invite à ralentir, à flâner, à se réapproprier les quartiers.

Avenue de Courseulles Avenue Coty Entrée du Parc Saint Paul Place du Commerce

Les Caennais jouent les jardiniers

De leurs mains, les habitants des quartiers participent eux aussi activement au fleurissement de la ville.

Cosmos, gauras, cléomes, sauges et pélargoniums font éclore des jardins éphémères, imaginés ensemble.

Ces espaces partagés racontent des histoires et tissent des liens.

Coulée verte Pierre Heuzé Avenue de Thiès Square du Cèdre Rue de Grentheville

Esplanade de la Paix

Sous les ombrages des tables et les plantes grimpantes, l’esplanade devient un refuge végétal. Zinnias,

sauges, rudbeckias et ipomées entremêlent leurs couleurs au fil des structures.

La Colline aux oiseaux, jardin de pétales

À la colline aux Oiseaux, le jardin des pétales déploie sa palette vive, éclatante et résolument estivale.

Zinnias, sauges, rudbeckias et bégonias dessinent un motif coloré, tandis que les ipomées s’élancent avec

légèreté à l’ascension de leurs structures. Ici, les couleurs invitent à la rêverie, au fil d’une promenade douce

et estivale. .

Dans toute la ville Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 75 49 54 i.brisard@caenlamer.fr

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English : Les Jardins d’été

Every year, Summer Gardens, a festival of generous plant displays and friendly wooden structures, returns to all areas of the town, culminating in the Place de la République.

L’événement Les Jardins d’été Caen a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Caen la Mer