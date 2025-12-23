Atelier Alors, ça se dégrade !?, Le Dôme Caen

Atelier Alors, ça se dégrade !?

Près de 3000 personnes ont déjà participé aux ateliers, conférences et salon autour du programme Des générations plastiques, dont le protocole de recherche a été élaboré avec les publics. 1 250 kits ont été distribués et 500 contributions sont aujourd’hui disponibles pour l’analyse.

Depuis septembre dernier, le laboratoire ABTE effectue des analyses sur les échantillons qui ont été retournés par les participant·e·s au protocole ainsi qu’à partir des photos postées sur le site internet.

Les réponses aux questionnaires ont fait l’objet d’une première analyse par un sociologue du laboratoire CERREV.

Que vous ayez déjà participé au programme ou que vous le découvriez, venez explorer les premiers résultats bruts de ces analyses. Venez nous dire ce que vous avez-vous envie d’apprendre ou de comprendre avec ces résultats ! Un atelier de deux heures pour poser toutes vos questions aux scientifiques et les aider à rendre les résultats accessibles et lisibles pour le public. .

English : Atelier Alors, ça se dégrade !?

Nearly 3,000 people have already taken part in the workshops, conferences and exhibitions organized around the Des générations plastiques program, whose research protocol was drawn up with the public. 1,250 kits have been distributed, and 500 contributions are now available for analysis.

