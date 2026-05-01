Epoque, festival et salon du livre de Caen | Edition 2026 Caen
Epoque, festival et salon du livre de Caen | Edition 2026 Caen jeudi 28 mai 2026.
Caen
Epoque, festival et salon du livre de Caen | Edition 2026
Esplanade Jean-Marie Louvel Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-28
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-28
Temps fort culturel incontournable de la scène littéraire caennaise, le festival et salon du livre Epoque revient pour sa 12ème édition !
Temps fort culturel incontournable de la scène littéraire caennaise, le festival et salon du livre Epoque revient pour sa 12ème édition !
Partir le thème 2026
Voyager, fuir, s’exiler… C’est vers l’ailleurs que se tourne le festival en explorant son thème 2026 Partir . Les invités et invitées des tables rondes, débats et grands entretiens tenteront chacun à leur tour de discerner ce qui pousse chacun et chacune à partir. Est-ce pour se confronter à l’inconnu ? Pour trouver un espace refuge ? Ou pour mieux revenir ?
Une programmation prestigieuse
Cécile Coulon, Vanessa Springora, Timothée de Fombelle, Bertrand Guillot, Lydie Salvayre, Akira Mizybayashi… Autant de grands noms de la littérature à retrouver dans le cadre majestueux de l’Abbaye-aux-Hommes.
Nouveauté le festival a désormais son site internet !
Consultez toute la programmation du festival et les auteurs invités sur le site internet du festival.
Bon à savoir la fonctionnalité Vos rendez-vous vous permet de concocter votre programme sur-mesure. Il n’y a plus qu’à ! .
Esplanade Jean-Marie Louvel Caen 14000 Calvados Normandie
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English : Epoque, festival et salon du livre de Caen | Edition 2026
A key cultural event on the literary scene in Caen, the Epoque festival and book fair is back for its 12th edition!
L’événement Epoque, festival et salon du livre de Caen | Edition 2026 Caen a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Caen la Mer
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