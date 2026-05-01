Caen

Epoque, festival et salon du livre de Caen | Edition 2026

Esplanade Jean-Marie Louvel Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-28

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-28

Temps fort culturel incontournable de la scène littéraire caennaise, le festival et salon du livre Epoque revient pour sa 12ème édition !

Temps fort culturel incontournable de la scène littéraire caennaise, le festival et salon du livre Epoque revient pour sa 12ème édition !

Partir le thème 2026

Voyager, fuir, s’exiler… C’est vers l’ailleurs que se tourne le festival en explorant son thème 2026 Partir . Les invités et invitées des tables rondes, débats et grands entretiens tenteront chacun à leur tour de discerner ce qui pousse chacun et chacune à partir. Est-ce pour se confronter à l’inconnu ? Pour trouver un espace refuge ? Ou pour mieux revenir ?

Une programmation prestigieuse

Cécile Coulon, Vanessa Springora, Timothée de Fombelle, Bertrand Guillot, Lydie Salvayre, Akira Mizybayashi… Autant de grands noms de la littérature à retrouver dans le cadre majestueux de l’Abbaye-aux-Hommes.

Nouveauté le festival a désormais son site internet !

Consultez toute la programmation du festival et les auteurs invités sur le site internet du festival.

Bon à savoir la fonctionnalité Vos rendez-vous vous permet de concocter votre programme sur-mesure. Il n’y a plus qu’à ! .

Esplanade Jean-Marie Louvel Caen 14000 Calvados Normandie

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English : Epoque, festival et salon du livre de Caen | Edition 2026

A key cultural event on the literary scene in Caen, the Epoque festival and book fair is back for its 12th edition!

L’événement Epoque, festival et salon du livre de Caen | Edition 2026 Caen a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Caen la Mer