Prix des Ducs de Normandie 2026 Hippodrome de Caen Caen

Caen

Prix des Ducs de Normandie 2026

Hippodrome de Caen Bd Yves Guillou Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 13:00:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Prenez date ! Le prestigieux Prix des Ducs de Normandie sera de retour le 9 mai 2026 à l’Hippodrome de Caen.

Et si vous changiez un peu du programme habituel du samedi ? Le 9 mai, l’Hippodrome de Caen vous ouvre ses portes pour une journée exceptionnelle, mêlant animations pour tous et la plus belle réunion de courses de l’année à l’occasion du Prix des Ducs de Normandie. Une sortie originale, festive et accessible, idéale pour profiter du printemps en famille — et c’est 100 % gratuit !

Animations pour tous

Que vous soyez en famille, entre amis, passionné de courses hippiques ou simplement en quête d’une sortie en plein air, il y en aura pour tous les goûts.

Les enfants pourront s’amuser sur les structures gonflables et tester les jeux en bois géants ! Ils pourront aussi s’initier aux baptêmes à poney, profiter de l’ambiance entraînante de la fanfare musicale ou plonger au cœur de la course grâce à une expérience en réalité virtuelle. Animation Derby, ateliers créatifs et d’autres surprises viendront animer la journée promettant découvertes pour toute la famille.

Et pour ceux qui veulent se prendre pour de vrais champions..

Sulkys à pédales

Préparez-vous à des courses endiablées avec notre animation de sulkys à pédales pour enfants ! Vos petits champions vont pouvoir se mettre dans la peau des vrais drivers en montant à bord ce ces répliques amusantes. Le temps d’un tour de piste palpitant, ils ressentiront aussi l’excitation de la compétition et le plaisir de la vitesse !

Course des enfants

Rendez-vous sur la piste pour la course des enfants la plus cool de l’année. Venez encourager vos athlètes en herbe qui vont s’éclater sur le même terrain que les pros lors d’un après-midi de pure adrénaline.

Vivre les courses autrement

Envie de plonger au cœur de la compétition ? Montez à bord du bus suiveur pour suivre les chevaux au plus près ou partez en visite guidée des écuries pour découvrir les coulisses des courses. Une occasion unique d’approcher les chevaux et de comprendre toute la préparation avant le départ.

Les courses à ne pas manquer

Le prestigieux Prix des Ducs de Normandie, course de Groupe II, accueillera les stars venues de ParisVincennes pour un spectacle de haut niveau sous les yeux du public normand. Deux courses qualificatives de la compétition Étrier 3/4/5 compléteront la journée le Prix Pierre Gamare Étrier 3 ans Q5 et le Prix Henri Ballière Étrier 4 ans Q2. Ces championnats de France de la discipline du trot monté mènent à la grande Journée des Champions, prévue le 21 juin à Paris-Vincennes.

Saveurs en fête

Et pour régaler petits et grands, plusieurs food trucks proposeront street food, douceurs sucrées et un sweet corner pour les gourmands. Un espace convivial, en partenariat avec le bar V&B, permettra de se retrouver autour d’un verre. Pour un moment encore plus gourmand, le restaurant panoramique offre une vue imprenable sur la piste pour un déjeuner d’exception. Réservations au 02 31 27 50 80. .

Hippodrome de Caen Bd Yves Guillou Caen 14000 Calvados Normandie +33 1 49 77 17 17 dircom@letrot.com

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English : Prix des Ducs de Normandie 2026

Save the date! The prestigious Prix des Ducs de Normandie will be back on 9 May 2026 at Caen racecourse.

L’événement Prix des Ducs de Normandie 2026 Caen a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Caen la Mer