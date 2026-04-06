Congrès Kiwanis Caen 2026 Centre des congrès Caen

Caen

Congrès Kiwanis Caen 2026

Centre des congrès 13 Avenue Albert Sorel Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-07

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-07

Les clubs d’Alençon, d’Aunay, Bayeux, Caen, Cherbourg et Flers qui organisent le 29ème congrès du district seront ravis de vous accueillir du 7 mai au 9 mai 2026 à Caen.

Les clubs d’Alençon, d’Aunay, Bayeux, Caen, Cherbourg et Flers qui organisent le 29ème Congrès des Kiwanis seront ravis de vous accueillir du 7 mai au 9 mai 2026 au Centre des congrès de Caen.

Plusieurs lieux sont prévus au cours des trois journées

– à l’Université Caen Normandie le jeudi 7 mai (fondation KFE) ;

– au Château ducal-Musée des beaux arts le vendredi 8 mai (conseil d’administration uniquement) ;

– au Centre des Congrès de Caen du vendredi soir 8 mai au samedi soir 9 mai (soirées et assemblée générale).

Congrès strictement réservé aux membres bénévoles d’un club du district. .

Centre des congrès 13 Avenue Albert Sorel Caen 14000 Calvados Normandie congres@kiwanis.fr

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English : Congrès Kiwanis Caen 2026

The clubs of Alençon, Aunay, Bayeux, Caen, Cherbourg and Flers, who are organising the 29th District Congress, will be delighted to welcome you to Caen from 7 May to 9 May 2026.

L’événement Congrès Kiwanis Caen 2026 Caen a été mis à jour le 2026-02-27 par OT Caen la Mer