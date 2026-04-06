Congrès Kiwanis Caen 2026 Centre des congrès Caen
Congrès Kiwanis Caen 2026 Centre des congrès Caen jeudi 7 mai 2026.
Caen
Congrès Kiwanis Caen 2026
Centre des congrès 13 Avenue Albert Sorel Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-07
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-07
Les clubs d’Alençon, d’Aunay, Bayeux, Caen, Cherbourg et Flers qui organisent le 29ème congrès du district seront ravis de vous accueillir du 7 mai au 9 mai 2026 à Caen.
Les clubs d’Alençon, d’Aunay, Bayeux, Caen, Cherbourg et Flers qui organisent le 29ème Congrès des Kiwanis seront ravis de vous accueillir du 7 mai au 9 mai 2026 au Centre des congrès de Caen.
Plusieurs lieux sont prévus au cours des trois journées
– à l’Université Caen Normandie le jeudi 7 mai (fondation KFE) ;
– au Château ducal-Musée des beaux arts le vendredi 8 mai (conseil d’administration uniquement) ;
– au Centre des Congrès de Caen du vendredi soir 8 mai au samedi soir 9 mai (soirées et assemblée générale).
Congrès strictement réservé aux membres bénévoles d’un club du district. .
Centre des congrès 13 Avenue Albert Sorel Caen 14000 Calvados Normandie congres@kiwanis.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Congrès Kiwanis Caen 2026
The clubs of Alençon, Aunay, Bayeux, Caen, Cherbourg and Flers, who are organising the 29th District Congress, will be delighted to welcome you to Caen from 7 May to 9 May 2026.
L’événement Congrès Kiwanis Caen 2026 Caen a été mis à jour le 2026-02-27 par OT Caen la Mer
À voir aussi à Caen (Calvados)
- L’Etreinte du serpent, Cinéma LUX, Caen 6 avril 2026
- CHRISTOPHE GUYBET – GENTLEMAN SHOW THEATRE A L’OUEST Caen 8 avril 2026
- MEP part en live au Cargö, Le Cargö Caen 8 avril 2026
- Forum mondial Normandie pour la Paix Place Reine Mathilde Caen 9 avril 2026
- Boeuf Take It Easy avenue du 43 eme Régiment Caen 9 avril 2026