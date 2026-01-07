L’ancienne paroisse Sainte-Paix | RDV Découverte Rue du Marais Caen
Rue du Marais Chapelle Sainte-paix Caen Calvados
Début : 2026-04-30 14:00:00
fin : 2026-04-30 16:00:00
2026-04-30
Le quartier de la rue d’Auge, souvent négligé, a une histoire riche et offre de multiples points d’intérêt.
Parmi eux, les deux chapelles Sainte-Paix la romane, dont la visite intérieure est d’un intérêt exceptionnel, et celle édifiée pour les Franciscains à la Reconstruction.
Une visite-conférence de Pierre Ageron.
Le nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation.
La billetterie ouvre le 14 janvier 2026, en ligne et dans les bureaux d’informations touristiques de Caen et Ouistreham. .
Rue du Marais Chapelle Sainte-paix Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 27 14 14 info@caenlamer-tourisme.fr
The rue d’Auge district, often overlooked, has a rich history and offers many points of interest.
Among them, the two Sainte-Paix chapels: the Romanesque one, whose interior visit is of exceptional interest, and the one built for the Franciscans during Reconstruction.
