L’ancienne paroisse Sainte-Paix | RDV Découverte Rue du Marais Caen

Le quartier de la rue d’Auge, souvent négligé, a une histoire riche et offre de multiples points d’intérêt.

Parmi eux, les deux chapelles Sainte-Paix la romane, dont la visite intérieure est d’un intérêt exceptionnel, et celle édifiée pour les Franciscains à la Reconstruction.

Une visite-conférence de Pierre Ageron.

Informations pratiques

Le nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation.

La billetterie ouvre le 14 janvier 2026, en ligne et dans les bureaux d’informations touristiques de Caen et Ouistreham. .

Rue du Marais Chapelle Sainte-paix Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 27 14 14 info@caenlamer-tourisme.fr

English :

The rue d’Auge district, often overlooked, has a rich history and offers many points of interest.

Among them, the two Sainte-Paix chapels: the Romanesque one, whose interior visit is of exceptional interest, and the one built for the Franciscans during Reconstruction.

