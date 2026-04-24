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Pool Party au Stade nautique Eugène-Maës Stade nautique Eugène-Maës Caen

Pool Party au Stade nautique Eugène-Maës Stade nautique Eugène-Maës Caen jeudi 30 avril 2026.

Lieu : Stade nautique Eugène-Maës

Adresse : Boulevard Yves Guillou

Ville : 14000 Caen

Département : Calvados

Début : jeudi 30 avril 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Caen

Pool Party au Stade nautique Eugène-Maës

Stade nautique Eugène-Maës Boulevard Yves Guillou Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 20:30:00
fin : 2026-04-30 23:30:00

Date(s) :
2026-04-30

Préparez vos maillots… la piscine se transforme en dancefloor géant !
Rendez-vous jeudi 30 avril 2026, de 20h30 à 23h30, pour une soirée totalement inédite au Stade nautique Eugène-Maës à Caen.
Préparez vos maillots… la piscine se transforme en dancefloor géant !
Rendez-vous jeudi 30 avril 2026, de 20h30 à 23h30, pour une soirée totalement inédite au Stade nautique Eugène-Maës à Caen.

Au programme
DJ set
Ateliers danse aquatique
Bar à mocktails & snacks
Stand photos
Espace détente flottant
Espace lounge au bord des bassins
Bassins illuminés, néons, ambiance disco… tout est réuni pour une soirée festive

Sur inscription à partir du samedi 18 avril à 9h, à l’accueil du Stade nautique. Tout public.   .

Stade nautique Eugène-Maës Boulevard Yves Guillou Caen 14000 Calvados Normandie  

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English : Pool Party au Stade nautique Eugène-Maës

Get your swimming costumes ready… the swimming pool will be transformed into a giant dancefloor!
Come along to the Stade Nautique Eugène-Maës in Caen on Thursday 30 April 2026, from 8.30pm to 11.30pm, for a totally new evening.

L’événement Pool Party au Stade nautique Eugène-Maës Caen a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Caen la Mer

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