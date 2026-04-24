Pool Party au Stade nautique Eugène-Maës Stade nautique Eugène-Maës Caen

Caen

Pool Party au Stade nautique Eugène-Maës

Stade nautique Eugène-Maës Boulevard Yves Guillou Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 20:30:00

fin : 2026-04-30 23:30:00

Date(s) :

2026-04-30

Préparez vos maillots… la piscine se transforme en dancefloor géant !

Rendez-vous jeudi 30 avril 2026, de 20h30 à 23h30, pour une soirée totalement inédite au Stade nautique Eugène-Maës à Caen.

Préparez vos maillots… la piscine se transforme en dancefloor géant !

Rendez-vous jeudi 30 avril 2026, de 20h30 à 23h30, pour une soirée totalement inédite au Stade nautique Eugène-Maës à Caen.

Au programme

DJ set

Ateliers danse aquatique

Bar à mocktails & snacks

Stand photos

Espace détente flottant

Espace lounge au bord des bassins

Bassins illuminés, néons, ambiance disco… tout est réuni pour une soirée festive

Sur inscription à partir du samedi 18 avril à 9h, à l’accueil du Stade nautique. Tout public. .

Stade nautique Eugène-Maës Boulevard Yves Guillou Caen 14000 Calvados Normandie

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English : Pool Party au Stade nautique Eugène-Maës

Get your swimming costumes ready… the swimming pool will be transformed into a giant dancefloor!

Come along to the Stade Nautique Eugène-Maës in Caen on Thursday 30 April 2026, from 8.30pm to 11.30pm, for a totally new evening.

L’événement Pool Party au Stade nautique Eugène-Maës Caen a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Caen la Mer