Pool Party au Stade nautique Eugène-Maës Stade nautique Eugène-Maës Caen
Pool Party au Stade nautique Eugène-Maës Stade nautique Eugène-Maës Caen jeudi 30 avril 2026.
Caen
Pool Party au Stade nautique Eugène-Maës
Stade nautique Eugène-Maës Boulevard Yves Guillou Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 20:30:00
fin : 2026-04-30 23:30:00
Date(s) :
2026-04-30
Préparez vos maillots… la piscine se transforme en dancefloor géant !
Rendez-vous jeudi 30 avril 2026, de 20h30 à 23h30, pour une soirée totalement inédite au Stade nautique Eugène-Maës à Caen.
Préparez vos maillots… la piscine se transforme en dancefloor géant !
Rendez-vous jeudi 30 avril 2026, de 20h30 à 23h30, pour une soirée totalement inédite au Stade nautique Eugène-Maës à Caen.
Au programme
DJ set
Ateliers danse aquatique
Bar à mocktails & snacks
Stand photos
Espace détente flottant
Espace lounge au bord des bassins
Bassins illuminés, néons, ambiance disco… tout est réuni pour une soirée festive
Sur inscription à partir du samedi 18 avril à 9h, à l’accueil du Stade nautique. Tout public. .
Stade nautique Eugène-Maës Boulevard Yves Guillou Caen 14000 Calvados Normandie
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English : Pool Party au Stade nautique Eugène-Maës
Get your swimming costumes ready… the swimming pool will be transformed into a giant dancefloor!
Come along to the Stade Nautique Eugène-Maës in Caen on Thursday 30 April 2026, from 8.30pm to 11.30pm, for a totally new evening.
L’événement Pool Party au Stade nautique Eugène-Maës Caen a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Caen la Mer
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